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В Москве съели самую большую тыкву России
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В Москве съели самую большую тыкву России 

Мослента 1 час назад
Фото: pfrf.ru
Самую большую тыкву в России, названную Дуся, разрезали на закрытии фестиваля цветов, урожая и искусства «Краски осени» в «Аптекарском огороде». Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.
Тыква сорта «гиганты Атлантики» весила 645,5 килограммов. Сначала ее проверили на нитраты, затем разрезали и раздали посетителям. По их словам, мякоть овоща оказалось очень сладкой, вкусной и ароматной.
Кроме того, из тыквы достали семечки, длина которых достигала двух сантиметров. Несколько штук подарили «Аптекарскому огороду», остальные остались у хозяина гигантского овоща.
Тыкву Дусю вырастили фермер Андрей Гусев в подмосковных Луховицах. По его словам, овощ рос целых пять месяцев. Каждый день фермер ухаживал за овощем по три-четыре часа, в пик роста его поливали тонной воды в сутки. На огороде Гусева росла еще одна большая тыква — она весила около 300 килограммов.
Ежегодный фестиваль «Краски осени» проходил с 8 сентября по 14 октября.
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