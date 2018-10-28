В Москве образовался первый в сезоне снежный покров

Поздним вечером в субботу Москве начался снегопад, который образовал в городе первый в этом сезоне снежный покров, сообщили в центре погоды «Фобос».

«Поздним вечером столичный регион оказался на пути тёплого фронтального раздела, который спровоцировал снег, местами сильный, и образовал первый в этом сезоне временный снежный покров», — передает РИА «Новости» слова представителя погодного центра.

Синоптики отмечают, что ночью температура опускалась до нуля градусов, однако к утру уже достигала 5-7 градусов тепла. После этого снежный покров растаял, частично оставшись лишь на траве.