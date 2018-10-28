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В Москве образовался первый в сезоне снежный покров
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В Москве образовался первый в сезоне снежный покров 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Поздним вечером в субботу Москве начался снегопад, который образовал в городе первый в этом сезоне снежный покров, сообщили в центре погоды «Фобос».
«Поздним вечером столичный регион оказался на пути тёплого фронтального раздела, который спровоцировал снег, местами сильный, и образовал первый в этом сезоне временный снежный покров», — передает РИА «Новости» слова представителя погодного центра.
Синоптики отмечают, что ночью температура опускалась до нуля градусов, однако к утру уже достигала 5-7 градусов тепла. После этого снежный покров растаял, частично оставшись лишь на траве.
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