Москвичи оказались любителями биографии и поэзии

В столичном метрополитене составили список, в который вошли самые популярные у пассажиров книги с полки буккроссинга. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Москвы.

«Список книг на полках буккроссинга будет постоянно пополняться, мы призываем пассажиров присоединяться к проекту», — рассказала заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Бесплатно взять книгу можно на стойке «Живое общение» в объединенном вестибюле станций «Пушкинская» и «Тверская», а вернуть — на любую из стоек «Живое общение».