Дом Палибина в Хамовниках отреставрируют

Дом коллежского советника Палибина в Хамовниках отреставрируют, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Особняк XIX века на улице Бурденко входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения и по словам экспертов, уже давно нуждается в комплексной реставрации. Разработать ее проект поручил специалистам столичный департамент культурного наследия.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов пояснил, что "этот небольшой серый деревянный дом с мезонином играет важную роль в формировании исторического облика нашего города". Он отметил, что особняк важен и с архитектурной, и с мемориальной точки зрения, так как связан с именем известного историка и публициста Саввы Ямщикова

Как сообщил Емельянов, пользователям объекта "предстоит разработать проект полноценной реставрации здания" и согласовать его в Мосгорнаследии. При подготовке научно-проектной документации эксперты будут опираться на библиографические и историко-архивные исследования, а также проанализируют инженерно-технические особенности здания.

Глава ведомства также особо отметил вклад французских волонтеров в сохранение особняка. По его словам, в конце 2017 − начале 2018 года волонтеры под руководством специалистов Мосгорнаследия очистили древесину от загрязнений и старой краски, загрунтовали деревянную поверхность стен, а также удалили разрушенные части каменного цоколя постройки.

Деревянный особняк был построен в Хамовниках в 1818 году по заказу директора чертежного отдела Московской межевой канцелярии Гавриила Палибина, который имел чин коллежского советника. По словам специалистов, в доме уцелели редкие печные изразцы и интерьерная роспись по бумаге.