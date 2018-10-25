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Дом Палибина в Хамовниках отреставрируют
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Дом Палибина в Хамовниках отреставрируют 

Москва24 + ещё 8 4 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дом коллежского советника Палибина в Хамовниках отреставрируют, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Особняк XIX века на улице Бурденко входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения и по словам экспертов, уже давно нуждается в комплексной реставрации. Разработать ее проект поручил специалистам столичный департамент культурного наследия.
Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов пояснил, что "этот небольшой серый деревянный дом с мезонином играет важную роль в формировании исторического облика нашего города". Он отметил, что особняк важен и с архитектурной, и с мемориальной точки зрения, так как связан с именем известного историка и публициста Саввы Ямщикова.
Как сообщил Емельянов, пользователям объекта "предстоит разработать проект полноценной реставрации здания" и согласовать его в Мосгорнаследии. При подготовке научно-проектной документации эксперты будут опираться на библиографические и историко-архивные исследования, а также проанализируют инженерно-технические особенности здания.
Глава ведомства также особо отметил вклад французских волонтеров в сохранение особняка. По его словам, в конце 2017 − начале 2018 года волонтеры под руководством специалистов Мосгорнаследия очистили древесину от загрязнений и старой краски, загрунтовали деревянную поверхность стен, а также удалили разрушенные части каменного цоколя постройки.
Деревянный особняк был построен в Хамовниках в 1818 году по заказу директора чертежного отдела Московской межевой канцелярии Гавриила Палибина, который имел чин коллежского советника. По словам специалистов, в доме уцелели редкие печные изразцы и интерьерная роспись по бумаге.
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