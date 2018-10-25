Автобусный парк полностью приспособят для инвалидов

Автобусный парк Москвы будет полностью приспособлен для инвалидов к 2019 году

Владимир Петросян. Московский автобусный парк станет полностью доступным для граждан с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году. Об этом в четверг сообщил руководитель департамента труда и соцзащиты населения Москвы

"Фактически на 100% мы завершим работу в 2019 году по приспособлению городского пассажирского транспорта: весь автобусный парк будет полностью приспособлен для инвалидов, на 50% будут приспособлены для инвалидов трамваи", — сказал он, выступая на московском межрегиональном форуме "Современные тенденции защиты прав инвалидов: мониторинг, баланс интересов, инновации".

Петросян отметил, что, учитывая невозможность переоборудования многих старых станций метро для инвалидов, в Москве действует специальная мобильная группа, которая помогает передвигаться людям с ограниченными возможностями. Он также подчеркнул, что все новые станции метро, а также МЦК полностью приспособлены для данной категории граждан.