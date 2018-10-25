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Автобусный парк полностью приспособят для инвалидов
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Автобусный парк Москвы будет полностью приспособлен для инвалидов к 2019 году 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский автобусный парк станет полностью доступным для граждан с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году. Об этом в четверг сообщил руководитель департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Петросян.
"Фактически на 100% мы завершим работу в 2019 году по приспособлению городского пассажирского транспорта: весь автобусный парк будет полностью приспособлен для инвалидов, на 50% будут приспособлены для инвалидов трамваи", — сказал он, выступая на московском межрегиональном форуме "Современные тенденции защиты прав инвалидов: мониторинг, баланс интересов, инновации".
Петросян отметил, что, учитывая невозможность переоборудования многих старых станций метро для инвалидов, в Москве действует специальная мобильная группа, которая помогает передвигаться людям с ограниченными возможностями. Он также подчеркнул, что все новые станции метро, а также МЦК полностью приспособлены для данной категории граждан.
"Сегодня департаментом транспорта совместно с нашей инвалидной общественностью разрабатываются специальные схемы передвижения инвалидов по городу в районах, округах, а дальше будем их уже концентрировать и координировать в масштабах передвижения на наземном пассажирском транспорте в городе", — уточнил руководитель департамента.
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