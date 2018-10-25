Москвичам пообещали два месяца тьмы

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Москвичам пообещали два месяца сырости 

Рамблер 41 минуту назад
В ноябре и декабре 2018 года в Москве будет пасмурно, и солнце жители столицы увидят только в январе. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александра Голубева.
Собеседник издания напомнил, что 22 декабря — самый короткий день года с продолжительностью светового дня всего в 6,5 часа. Сейчас световой день ежедневно уменьшается примерно на пять минут, но в конце декабря он начнет увеличиваться.
Ранее в Гидрометцентре заявляли, что в четверг, 25 октября, в столице могут выпасть осадки в виде дождя и мокрого снега. Всю неделю ночные температуры будут находиться около нулевых отметок (от минус двух до плюс двух градусов), а в дневное время будет пять-восемь градусов тепла.
В центре погоды «Фобос» сообщали, что первый снег в Москве может выпасть на выходных 27-28 октября.
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