Москвичам пообещали два месяца тьмы

Москвичам пообещали два месяца сырости

Собеседник издания напомнил, что 22 декабря — самый короткий день года с продолжительностью светового дня всего в 6,5 часа. Сейчас световой день ежедневно уменьшается примерно на пять минут, но в конце декабря он начнет увеличиваться.

Ранее в Гидрометцентре заявляли, что в четверг, 25 октября, в столице могут выпасть осадки в виде дождя и мокрого снега. Всю неделю ночные температуры будут находиться около нулевых отметок (от минус двух до плюс двух градусов), а в дневное время будет пять-восемь градусов тепла.

В центре погоды «Фобос» сообщали, что первый снег в Москве может выпасть на выходных 27-28 октября.