Поезд порвался во время движения на МЦК

РЖД: в «порвавшейся» «Ласточке» не было пассажиров

Вагоны разъединились уже после того, как людей высадили на платформе.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил представитель пресс-службы Московской железной дороги филиала ОАО РЖД Владимир Зайченко.

«Вагоны электропоезда были разъединены только во время буксировки состава без пассажиров. В действительности 17 октября утром один из поездов "Ласточка" был остановлен из-за неисправности одного из элементов сцепки. При этом во время движения поезда с пассажирами целостность состава не нарушалась. Пассажиры остановившейся "Ласточки" были высажены на платформе "Лужники", далее в процессе буксировки электропоезда, когда в нём уже не было пассажиров, вагоны состава были разъединены».

Соцсети

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 17 октября на подъезде к станции МЦК «Лужники» порвалась сцепка между вагонами поезда «Ласточка». Сообщалось, что внутри поезда находились пассажиры.