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Поезд порвался во время движения на МЦК
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РЖД: в «порвавшейся» «Ласточке» не было пассажиров 

Говорит Москва 1 час назад
Вагоны разъединились уже после того, как людей высадили на платформе.
Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил представитель пресс-службы Московской железной дороги филиала ОАО РЖД Владимир Зайченко.
«Вагоны электропоезда были разъединены только во время буксировки состава без пассажиров. В действительности 17 октября утром один из поездов "Ласточка" был остановлен из-за неисправности одного из элементов сцепки. При этом во время движения поезда с пассажирами целостность состава не нарушалась. Пассажиры остановившейся "Ласточки" были высажены на платформе "Лужники", далее в процессе буксировки электропоезда, когда в нём уже не было пассажиров, вагоны состава были разъединены».
Соцсети
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 17 октября на подъезде к станции МЦК «Лужники» порвалась сцепка между вагонами поезда «Ласточка». Сообщалось, что внутри поезда находились пассажиры.
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