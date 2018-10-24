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Вход в зоопарк построят в стиле американского авангарда
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Второй вход в Московский зоопарк построят в стиле американского авангарда 

ТАСС + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Дополнительный вход в Московский зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная" будет оформлен в стиле американского авангарда. Здание будет геометрически правильной формы и лаконичным по дизайну, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Проект павильона уже утвержден в Москомархитектуре. Здание построят в стиле американского авангарда, оно будет геометрически правильным и лаконичным по дизайну, с белыми фасадами. Двери сделают из прозрачного стекла, а по вечерам вход станет освещать архитектурная подсветка", — говорится в сообщении.
Как рассказал порталу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, при разработке архитектурной концепции авторы проекта вдохновились идеями американского архитектора-авангардиста Ричарда Мейера.
"Визитной карточкой мэтра является белый цвет, который он считает наиболее сочетающимся с природой. Мейер является родоначальником белого стиля в современной авангардной архитектуре", — отметил Кузнецов, добавив, что московские архитекторы опирались на такие известные работы американца как Главный музей искусств в Атланте, Музей прикладного искусства во Франкфурте-на-Майне, а также Центр развития в нью-йоркском Бронксе.
Кроме того, в новом павильоне разместятся библиотека, зоны отдыха и образовательный центр.
"Мы планируем, что в этом пространстве будут проходить лекции, мастер-классы, тематические встречи. Уверена, что новая входная группа быстро станет одним из центров всеобщего притяжения и будет радовать наших посетителей", — приводятся на портале слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Сообщается, что общая площадь нового входа Московского зоопарка составит почти тысячу квадратных метров. Окончание строительства и ввод объекта запланированы на декабрь 2019 года.
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