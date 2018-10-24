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Собянин назначил глав управ семи районов
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Собянин назначил глав управ семи районов столицы 

Москва24 + ещё 6 4 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин назначил глав управ семи районов, расположенных в Северо-Западном административном округе столицы. Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.
На пост главы управы Куркино назначен Денис Тараканов, до этого занимавший должность первого замглавы управы Северного Тушино по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства. До него должность главы управы Куркино занимал Рушан Мирсадеров.
Главы остальных шести районов сохранили свои должности. В частности, Валентина Воробьева снова возглавила управу Митино, Олег Железняк — управу Щукино, Виктор Коновалов — управу Строгино, Сергей Кузнецов — управу Северное Тушино, Сергей Панфилов — управу Хорошево-Мневники, Игорь Попов — управу Покровское-Стрешнево.
Контракты с чиновниками заключили на срок полномочий Сергея Собянина.
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