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Музей Булгакова заведет своего кота Бегемота
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Музей М. Булгакова заведет своего кота Бегемота 

Агентство «Москва» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В музее Михаила Булгакова появится собственный кот Бегемот. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе учреждения.
«В нашем дворе был кот, который относился к коммерческому «Булгаковскому дому». И мы продумали, что хорошо бы музею иметь своего кота. В соответствии с книжным описанием мы долго искали идеального кота и в итоге нашли. Его нам передаст один из москвичей, к которым мы обратились за помощью. Кот — настоящий Бегемот: большой, черный «как грач», то есть все как написано в книге. Кота, который был похищен и найден, мы давно не видели, он пропал, так что проблем во взаимоотношениях между Бегемотами не возникнет», — заявили в пресс-службе.
Там добавили, что нового кота представят завтра, 24 октября.
В свою очередь директор «Булгаковского дома» Николай Голубев сообщил Агентству, что ранее похищенный кот вернулся из «отпуска» и чувствует себя хорошо.
«По рекомендации ветеринара нашему коту кололи витамины после стресса от похищения, он был в отпуске. А сейчас наш любимый сотрудник оправился, снова находится при «Булгаковском доме» и каждый день ходит на работу», — отметил собеседник агентства.
В августе 2018 г. штатный сотрудник музея-театра «Булгаковский дом» кот Бегемот был украден неизвестной женщиной, а затем найден полицией и возвращен обратно.
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