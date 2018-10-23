Ещё
Названа дата выпускных вечеров в Москве в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа дата выпускных вечеров в Москве в 2019 году 

RT на русском + ещё 6 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Президиум правительства Москвы принял решение, что выпускные вечера в следующем году состоятся 20 июня. Об этом сообщает m24.
Празднования должны завершиться не позднее 6:00 21 июня.
В программу войдут выпускные в школах и вузах, городской праздник выпускников в Парке Горького.
На заседании также утверждён состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий. В него вошли руководители городских органов исполнительной власти, главы столичных управлений МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что более 45 тыс. выпускников приняли участие в празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
RT на русском: последние новости
Стеклянный мост с подсветкой построят между Ховрино и Западным Дегунино в Москве На МЦК по техническим причинам приостановлено движение «Ласточек» Фестиваль «Золотая черепаха» состоится в Москве и Петербурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Могерини назвала Черное море «европейским»183
Из-за погони чиновники выбросили деньги из машины87
Названа главная цель керченского стрелка276
Ведущие объяснили интервью с погибшей в Керчи студенткой686
Путин пошутил про герб США330
Видео
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
01:44
Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря
Наука и техника Статьи
09:24
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
В мире США
01:42
Почему проиграл Макгрегор и другие события дня
В мире
07:58
Путин пошутил про герб США
Политика
01:01
Путин захотел встретиться с Трампом
Политика
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
00:52
Умер Владимир Дагуров
Общество
01:38
Репетиция зимы
Погода Общество
02:00
Колледж в Керчи возобновил работу после трагедии
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение