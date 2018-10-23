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Утки-мандаринки появились в Терлецком парке
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Краснокнижные утки-мандаринки появились в Терлецком парке 

Москва24 + ещё 7 3 часа назад
Фото: wikimedia.org/Hans
В Купальном пруду Терлецкого лесопарка на востоке столица появилась редкая пара уток-мандаринок. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Обычно такие утки обитают в странах Восточной Азии и территории российского Дальнего Востока. Зимой утка-мандаринка, преодолевая большие расстояния, перелетает в некоторые районы Японии и Китая. Сейчас ареал этой птицы расширился, вид был зафиксирован даже в Ирландии, Англии и США. Вид занесен в Красную Книгу, отметили в пресс-службе.
"Эта утка по праву считается самым красивым видом уток на земле. Самец и самка хранят верность друг другу до конца сезона. Самец помогает самке, когда она высиживает яйца", — добавили в пресс-службе.
Пара мандаринок, называемая по-китайски "юаньян", где "юань" — самец, а "ян" — самка мандаринки, символизирует пару на всю жизнь, является символом верности. Благодаря этому их часто изображают в искусстве. Утками декорируют помещение для китайской свадьбы, что символизирует пожелание вечной верности и счастья в браке.
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