Краснокнижные утки-мандаринки появились в Терлецком парке

В Купальном пруду Терлецкого лесопарка на востоке столица появилась редкая пара уток-мандаринок. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Обычно такие утки обитают в странах Восточной Азии и территории российского Дальнего Востока. Зимой утка-мандаринка, преодолевая большие расстояния, перелетает в некоторые районы Японии и Китая. Сейчас ареал этой птицы расширился, вид был зафиксирован даже в Ирландии, Англии и США. Вид занесен в Красную Книгу, отметили в пресс-службе.

"Эта утка по праву считается самым красивым видом уток на земле. Самец и самка хранят верность друг другу до конца сезона. Самец помогает самке, когда она высиживает яйца", — добавили в пресс-службе.

Пара мандаринок, называемая по-китайски "юаньян", где "юань" — самец, а "ян" — самка мандаринки, символизирует пару на всю жизнь, является символом верности. Благодаря этому их часто изображают в искусстве. Утками декорируют помещение для китайской свадьбы, что символизирует пожелание вечной верности и счастья в браке.