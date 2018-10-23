Еще две автостанции созданы в Москве

Еще две автостанции для межрегионального сообщения созданы в Москве

Еще две автостанции для межрегионального сообщения готовы к эксплуатации в столице. Об этом в ходе Международного автобусного салона Busworld Russia сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин «Еще две автостанции (для межрегиональных перевозок— прим. Агентства «Москва»), которые построены, находятся на стадии формирования маршрутной сети и готовы к эксплуатации. Одна из них находится на Ленинградском шоссе, другая на станции метро «Верхние Лихоборы», — сказал Д. Пронин. По его словам, сейчас межрегиональные автобусы обслуживаются на девяти столичных автостанциях. «В Москве создана инфраструктура, чтобы автобусы из других городов, из других субъектов Российской Федерации прибывали в город по законной, легальной, понятной и прозрачной системе», — подчеркнул Д. Пронин.