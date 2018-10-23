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Еще две автостанции созданы в Москве
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Еще две автостанции для межрегионального сообщения созданы в Москве 

Агентство «Москва» + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Еще две автостанции для межрегионального сообщения готовы к эксплуатации в столице. Об этом в ходе Международного автобусного салона Busworld Russia сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.
«Еще две автостанции (для межрегиональных перевозок— прим. Агентства «Москва»), которые построены, находятся на стадии формирования маршрутной сети и готовы к эксплуатации. Одна из них находится на Ленинградском шоссе, другая на станции метро «Верхние Лихоборы», — сказал Д. Пронин.
По его словам, сейчас межрегиональные автобусы обслуживаются на девяти столичных автостанциях.
«В Москве создана инфраструктура, чтобы автобусы из других городов, из других субъектов Российской Федерации прибывали в город по законной, легальной, понятной и прозрачной системе», — подчеркнул Д. Пронин.
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