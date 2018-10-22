Москвичам предложили выбрать лучший книжный магазин столицы

На портале "Активный гражданин" можно проголосовать за дома книги "Москва", "Молодая гвардия" и "Библио-Глобус", а также сети магазинов "Республика", "Московский дом книги" и "Читай-город".

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы , магазин, который выберут жители столицы, получит дополнительный голос на заседании комиссии конкурса "Лучший книжный магазин Москвы". Победителей назовут в декабре.

Конкурс проводится с 2006 года. Жюри оценивает ассортимент, сервис, наличие интерактивных пространств, умение продавцов вежливо общаться с покупателями. Также учитывается, как часто в книжных проходят лекции и мастер-классы.

Ранее сообщалось, что в Ивановском зале Российской государственной библиотеки в столице 23 октября откроется выставка "Книги старого дома: мир детства XIX-XX веков". Посетители увидят редкие книги из библиотеки царской семьи, ранние комиксы, нравоучительные издания XVIII века.

Также в экспозиции будут представлены игрушки и произведения живописи XVIII — XX веков и первая детская страшилка. Посетитель выставки смогут погрузиться в атмосферу старинной усадьбы дворянского рода, узнать о книгах, на которых выросли три поколения дворянской семьи.

Экспозиция задумана как квест — посетители смогут полистать книги, которые им понравились и послушать голосовое сопровождение при помощи аудиогида.