Москвичам предложили выбрать лучший книжный магазин

На портале "Активный гражданин" можно проголосовать за дома книги "Москва", "Молодая гвардия" и "Библио-Глобус", а также сети магазинов "Республика", "Московский дом книги" и "Читай-город".
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, магазин, который выберут жители столицы, получит дополнительный голос на заседании комиссии конкурса "Лучший книжный магазин Москвы". Победителей назовут в декабре.
Конкурс проводится с 2006 года. Жюри оценивает ассортимент, сервис, наличие интерактивных пространств, умение продавцов вежливо общаться с покупателями. Также учитывается, как часто в книжных проходят лекции и мастер-классы.
Ранее сообщалось, что в Ивановском зале Российской государственной библиотеки в столице 23 октября откроется выставка "Книги старого дома: мир детства XIX-XX веков". Посетители увидят редкие книги из библиотеки царской семьи, ранние комиксы, нравоучительные издания XVIII века.
Также в экспозиции будут представлены игрушки и произведения живописи XVIII — XX веков и первая детская страшилка. Посетитель выставки смогут погрузиться в атмосферу старинной усадьбы дворянского рода, узнать о книгах, на которых выросли три поколения дворянской семьи.
Экспозиция задумана как квест — посетители смогут полистать книги, которые им понравились и послушать голосовое сопровождение при помощи аудиогида.