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Говяжий фарш оказался слишком жирным для москвичей
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Говяжий фарш оказался слишком жирным для москвичей 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Многим москвичам некогда крутить фарш в мясорубке, поэтому они покупают готовый. Увы, его качество оставляет желать лучшего.
Общество защиты потребителей «Росконтроль» и Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатого исследовали в лаборатории говяжий фарш, купленный на развес в супермаркетах «Мясновъ», Selgros, «Лента», «Перекресток», Spar, «Карусель» и«О’КЕЙ». Проверили расфасованные и образцы брендов «Рамфуд», «Самсон», «Мираторг» и «Останкино».
— У образцов, купленных в Selgros, «Ленте», «Перекрестке», Spar, «Карусели» и«О’КЕЙ» обнаружены бактерии группы кишечной палочки. А в фарше «Останкино», кроме того, найдены кишечная палочка и листерии, — рассказывает главный специалист экспертного центра «Росконтроля» Ирина Аркатова.
Как пояснила эксперт, листерии — это бактерии, способные вызвать инфекционное заболевание — листериоз. Оно может проявляться по-разному, чаще — симптомами ангины. Но может случиться и поражение нервной системы!
— Наиболее восприимчивы к инфекции люди с ослабленным иммунитетом, дети, беременные женщины и люди преклонного возраста, — пояснила Аркатова. — Поэтому я бы советовала готовить блюда из мяса не менее 30–40 минут при температуре в толще изделия — например, котлеты, не менее 65–70 градусов. В общем, нужно тщательно прожаривать «магазинный» фарш.
Скептически настроенные покупатели, говоря о фарше, уверяют, что вместо мяса в нем кости, кожа и прочие непонятные ингредиенты. Однако экспертиза подтвердила: весь проверенный фарш состоит в основном из мышечной ткани, то есть действительно из мяса. Проблема, однако, в том, что оно слишком жирное, а производители этот факт скрывают, указывая на этикетке неверные сведения.
— Ошиблись в подсчетах все производители, кроме «Перекрестка»: информация о пищевой ценности на их фарше вообще не размещена, что является нарушением. А самую большую погрешность допустили изготовители фарша «Рамфуд»: жира там оказалось на 65 процентов больше заявленного, что не вписывается в категорию А, которой фарш маркирован, — пояснила Ирина Аркатова.
По ее словам, самым жирным оказался фарш бренда «Мираторг»: 25,7 процента. Но маркировка образца категорией «Б» допускает и более высокую жирность. Самыми постными оказались фарш из «Ленты» — всего 6 процентов жира, и«Самсон» — 8,5 процента.
— Белка во всех фаршах, кроме образца из «Карусели», оказалось даже больше заявленного, и это говорит о высокой пищевой ценности, — говорит Ирина Аркатова.
Тем не менее результаты проверки в целом неутешительны. «Росконтроль» рекомендовал к покупке только два образца — брендов «Самсон» и «Мираторг». К остальным есть серьезные претензии.
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