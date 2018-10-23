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Мэр назначил главу управы района Перово
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Дмитрия Плахих назначили главой управы района Перово 

Москва24 + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сергей Собянин назначил Дмитрия Плахих руководителем управы столичного района Перово. Распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства города.
"Назначить Плахих Дмитрия Сергеевича на должность главы управы района Перова города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами города Москвы", — говорится в документе.
С марта 2017 года он был исполняющим обязанности главы управы этого района.
Ранее Собянин переназначил глав управ нескольких районов.
В частности, пост главы управы Северного Медведково займет Михаил Пучков. Ранее он возглавлял управу района Лианозово. Кроме того, мэр города подписал распоряжение о назначении на пост главы управы района Очаково-Матвеевское Светланы Живаевой. На эту же должность в районе Ново-Переделкино назначен Николай Булыгин. Отмечается, что служебные контракты будут действовать до завершения срока полномочий мэра столицы.
В сентябре Собянин уволил по собственной инициативе главу управы Гаранинского района Ольгу Белягину, а также освободил от должности Эдуарда Темнова, возглавлявшего управу Восточного Измайлово.
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