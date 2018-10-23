Мэр назначил главу управы района Перово

Дмитрия Плахих назначили главой управы района Перово

Сергей Собянин назначил Дмитрия Плахих руководителем управы столичного района Перово. Распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства города.

"Назначить Плахих Дмитрия Сергеевича на должность главы управы района Перова города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами города Москвы", — говорится в документе.

С марта 2017 года он был исполняющим обязанности главы управы этого района.

Ранее Собянин переназначил глав управ нескольких районов.

В частности, пост главы управы Северного Медведково займет Михаил Пучков . Ранее он возглавлял управу района Лианозово. Кроме того, мэр города подписал распоряжение о назначении на пост главы управы района Очаково-Матвеевское Светланы Живаевой. На эту же должность в районе Ново-Переделкино назначен Николай Булыгин. Отмечается, что служебные контракты будут действовать до завершения срока полномочий мэра столицы.

В сентябре Собянин уволил по собственной инициативе главу управы Гаранинского района Ольгу Белягину, а также освободил от должности Эдуарда Темнова, возглавлявшего управу Восточного Измайлово.