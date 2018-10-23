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В столице выберут «Московскую СуперБабушку»
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В столице пройдет финал конкурса «Московская супербабушка» 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Финал общегородского конкурса "Московская супербабушка" пройдет 24 октября в ГЦКЗ "Россия". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отборочные туры конкурса проводились в течение всего года. По их итогам в финал вышли "супербабушки" из 11 округов столицы.
Во время финала участницам конкурса предстоит продемонстрировать жюри и зрителям результаты домашнего задания, удивить их творческим номером и модным дефиле. Готовиться этому решающему этапу москвичкам помогали звезды российской эстрады, театра и кино.
По словам организаторов, на конкурсе существует и специальная номинация — "Супербабушка Рунета — 2018". Победительницу в этой категории определят сами зрители — путем голосования в Сети.
Конкурс "Супербабушка" в столице впервые провели еще в 2011 году. Он сразу же стал пользоваться популярностью у горожан. В прошедшие годы за право выйти на сцену в финале боролись более тысячи москвичек.
Все, кто сумел дойти до финала, становятся членами клуба "Московская супербабушка". Представительницы клуба принимают активное участие в волонтерском движении. Кроме того, для них проводят занятия по компьютерной грамотности, иностранным языкам и здоровому образу жизни. В клубе проводят семинары по семейной психологии, моделированию одежды, косметологии и макияжу. В досуговую программу клуба также входят экскурсии, которые нередко совмещены с практикумами и конференциями.
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