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Собянин назвал сроки запуска наземного метро
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Сергей Собянин назвал сроки запуска наземного метро 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Запуск наземного метро — Московских центральных диаметров — намечен на 2019 — начало 2020 года. Такие сроки мэр столицы Сергей Собянин обозначил, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами городской думы.
Собянин подтвердил, что первыми будут запущены скоростные электрички Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск. С учетом этих и других линий протяженность наземного и подземного метро к 2023 году вырастет в три раза по сравнению с 2010-м.
"Жители столицы получат десятки новых маршрутов, — заявил градоначальник. — В поездах будет гораздо свободнее в часы пик".
Он также выразил надежду, что реализация этого проекта подтолкнет жителей Москвы и Подмосковья отказаться от ежедневных поездок на личных машинах.
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