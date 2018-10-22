Сергей Собянин назвал сроки запуска наземного метро

Запуск наземного метро — Московских центральных диаметров — намечен на 2019 — начало 2020 года. Такие сроки мэр столицы Сергей Собянин обозначил, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами городской думы.

Собянин подтвердил, что первыми будут запущены скоростные электрички Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск. С учетом этих и других линий протяженность наземного и подземного метро к 2023 году вырастет в три раза по сравнению с 2010-м.

"Жители столицы получат десятки новых маршрутов, — заявил градоначальник. — В поездах будет гораздо свободнее в часы пик".

Он также выразил надежду, что реализация этого проекта подтолкнет жителей Москвы и Подмосковья отказаться от ежедневных поездок на личных машинах.