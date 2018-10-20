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По монорельсу могут запустить трамваи
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По столичному монорельсу могут запустить трамваи 

Москва24 49 минут назад
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Власти просчитывают возможность запустить на столичном монорельсе трамваи. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"У нас пока нет решения, он работает пока в составе метрополитена. Он востребован с туристической точки зрения, востребован как связка между метро. Пока рассматриваем различные варианты, просчитываем возможность пустить там трамвай", — сказал он, передает Агентство "Москва".
Хуснуллин также отметил, что решение о судьбе столичного монорельса будет принято в течение ближайших месяцев. Однако, заявил заммэра, власти точно не будут его закрывать.
Ранее сообщалось, что по одному из планов, пути полностью разберут, за исключением опоры над Октябрьской железной дорогой. По части монорельсовой эстакады хотят проложить трамвайные пути от улицы Новомосковской в Останкинском районе до улицы Костякова в Тимирязевском районе.
Сейчас трамвайные пути на улице Академика Королева тянутся до усадьбы "Останкино". Сюда приходит три трамвая: № 11, № 17 и № 25. Вдоль территории Останкинской телебашни и телецентра по улице Академика Королева трамвайных путей пока нет, их предстоит построить. Однако в будущем трамвайная сеть может соединить северо-восточные и восточные районы Москвы с северо-западными.
Однако столичные архитекторы предлагают альтернативное решение: не разбирать монорельс, а превратить трассу в пространство с прогулочными и велосипедными дорожками, детскими и спортивными площадками, амфитеатром и даже бассейном.
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