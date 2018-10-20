«Москву-Сити» соединят с Филями набережной

Набережную от улицы Тараса Шевченко в районе делового центра "Москва-Сити" планируется продлить до района Фили, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

По его словам, сейчас ведется проектирование продления.

"Надеюсь, к середине следующего года мы уже выйдем из экспертизы и начнем строительство", — сказал он.

Заммэра отметил, что период строительства составит два-три года.

Он также добавил, что пока у набережной нет названия, оно появится, когда объект будет реализован.