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«Москву-Сити» соединят с Филями набережной
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«Москву-Сити» соединят с Филями набережной 

РИА Новости + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Набережную от улицы Тараса Шевченко в районе делового центра "Москва-Сити" планируется продлить до района Фили, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, сейчас ведется проектирование продления.
"Надеюсь, к середине следующего года мы уже выйдем из экспертизы и начнем строительство", — сказал он.
Заммэра отметил, что период строительства составит два-три года.
Он также добавил, что пока у набережной нет названия, оно появится, когда объект будет реализован.
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