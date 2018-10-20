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В Златоустинских переулках закончили благоустройство
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В Большом и Малом Златоустинских переулках закончили благоустройство 

Mos.ru + ещё 12 6 часов назад
Фото: Mos.ru
Для пешеходов расширили тротуары и замостили их гранитной плиткой. Кроме того, установили информационные стелы, которые помогут сориентироваться на месте.
В Большом и Малом Златоустинских переулках завершили основные работы по комплексному благоустройству. Специалисты проложили кабельную канализацию, отремонтировали водосток, разбили газоны, смонтировали опоры наружного освещения, а также установили скамейки, урны, цветочные вазоны — всего около 60 малых архитектурных форм. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.
Также здесь проложили более 1400 метров траншей и почти 12 тысяч метров труб из полиэтилена низкого давления, чтобы убрать воздушные провода под землю. Теперь быстро отремонтировать поврежденный кабель или подключить дополнительные линии при необходимости можно через 34 одинарных и 14 двойных кабельных колодцев.
В переулках расширили тротуары до двух с половиной — трех метров, а также замостили их гранитной плиткой. Кроме того, установили более 40 опор уличных фонарей, которые стилистически соответствуют историческому облику этого места. Сориентироваться на месте пешеходам помогут пять информационных стел.
«В узких переулках практически не было зелени, поэтому здесь разбили более 630 квадратных метров газонов. Кроме того, поздней осенью дополнительно высадят 12 деревьев и 65 кустарников», — добавили в комплексе городского хозяйства.
После завершения благоустройства здесь сохранилось одностороннее движение по одной полосе.
В Малом и Большом Затоустинских переулках, прилегающих к старинным московским улицам — Маросейке и Мясницкой, сохранены колорит и атмосфера старой Москвы. Благодаря этому они органично вошли в существующие туристические маршруты в районе Кремля.
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