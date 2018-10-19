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Собянин высказался о показателях МЦК
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С. Собянин: МЦК ежедневно в среднем перевозит 470 тыс. пассажиров в день 

Агентство «Москва» + ещё 4 4 часа назад
Фото: ТАСС
Московским центральным кольцом (МЦК) ежедневно пользуются в среднем 470 тыс. человек. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.
«С начала года по МЦК проехали больше 100 млн пассажиров. Сейчас кольцо перевозит в среднем 470 тыс. человек в день. Для сравнения — это население крупного города, скажем, Калининграда», — написал он.
Ранее пресс-служба ОАО «РЖД» сообщала, что перевозки пассажиров по МЦК за январь-сентябрь 2018 г. выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 18,4% и составили почти 92,6 млн человек.
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