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Движение изменится на ряде улиц в центре
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Движение изменится на ряде улиц в центре Москвы в ноябре 

Москва24 + ещё 5 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина
Движение изменится на ряде улиц в центре Москвы в конце октября и начале ноября из-за торжественного марша на Красной площади.
Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы, 5 ноября с 7:00 до 13:00 движение перекроют на участке улицы Ильинка от Рыбного переулка до Красной площади, а 7 ноября с 7:00 до 13:00 перекроют улицу Ильинка.
Кроме того, 23 октября с 14:00 до 20:00 движение по одной полосе ограничат на площади Васильевский Спуск. Также 25 октября с 15:00 до 20:00, 30 октября и 1 ноября с 16:00 до 20:00, 5 и 7 ноября с 7:00 до 13:00 движение будет ограничено на площади Васильевский Спуск, улице Москворецкая и Болотной площади.
7 ноября 2018 года исполняется 77 лет со дня исторического военного парада 1941 года на Красной площади. В этот день на главной площади страны пройдет историко-театрализованная реконструкция парада.
Участники мероприятия будут одеты в советскую военную форму образца 1941 года, также им выдадут муляжи огнестрельного оружия, состоявшие на вооружении Красной Армии. У москвичей и гостей столицы будет возможность увидеть историческую военную технику — реактивный миномет "Катюша", пушки, бронеавтомобили и мотоциклы.
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