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Фестиваль «Золотая осень» продлили до конца октября
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Фестиваль «Золотая осень» в столице продлили до конца октября 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Гастрономический фестиваль "Золотая осень" продлили до 31 октября по просьбам москвичей. Об этом сообщили в оргкомитете "Московских сезонов".
Организаторы фестиваля уточнили, что мероприятия "Золотой осени" будут проходить до конца месяца на четырех площадках. Они расположены на бульваре Дмитрия Донского и Ореховом бульваре, а также на улицах Городецкая и Профсоюзная.
До 31 октября у посетителей фестиваля по-прежнему есть возможность приобрести фермерские продукты высшего качества: рыбу, мясо, сыры, овощи и фрукты. Кроме того, передает Агентство "Москва", на фестивальных площадках они смогут попробовать блюда особого осеннего меню и поучаствовать в бесплатных мастер-классах.
Гастрономический фестиваль "Золотую осень" стартовал в столице 28 сентября. В этом году в рамках фестиваля открылись десять ярмарочных площадок, причем пять из них − в спальных районах города. Свою продукцию представили более 1 тысячи предприятий из 55 регионов России.
Оценить фестиваль и внести свои предложения по его улучшению москвичи могут на портале "Активный гражданин".
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