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В Москве на день ограничат продажу алкоголя
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В Москве в День народного единства ограничат продажу алкоголя 

РИА Новости + ещё 6 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Алкогольную продукцию нельзя будет приобрести в местах проведения массовых мероприятий в Москве в День народного единства, 4 ноября, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В День народного единства, 4 ноября, в столице ограничат продажу алкоголя. Спиртные напитки нельзя будет купить в местах проведения массовых мероприятий. Горожане смогут отметить государственный праздник в парках, на площадях и пешеходных улицах", — говорится в сообщении.
Запрет распространяется на продажу слабоалкогольных и крепких напитков, в числе которых пиво и алкогольные коктейли. Кроме того, горожане не смогут купить соки и газированные напитки в стеклянной таре.
День народного единства стал в России официальным праздником с 2005 года. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому — выбрана в качестве дня государственного праздника.
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