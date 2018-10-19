В Москве на день ограничат продажу алкоголя

В Москве в День народного единства ограничат продажу алкоголя

Алкогольную продукцию нельзя будет приобрести в местах проведения массовых мероприятий в Москве в День народного единства, 4 ноября, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы

"В День народного единства, 4 ноября, в столице ограничат продажу алкоголя. Спиртные напитки нельзя будет купить в местах проведения массовых мероприятий. Горожане смогут отметить государственный праздник в парках, на площадях и пешеходных улицах", — говорится в сообщении.

Запрет распространяется на продажу слабоалкогольных и крепких напитков, в числе которых пиво и алкогольные коктейли. Кроме того, горожане не смогут купить соки и газированные напитки в стеклянной таре.