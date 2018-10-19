Горожане выберут места для резидентных парковок

Парковка рядом с домом: места для стоянок резидентов будут определять с учетом мнения жителей

Благодаря парковкам для резидентов москвичи могут свободно оставлять машину рядом с домом, не тратя времени на поиск места. Предлагать конкретные адреса, где нужно обустроить такую стоянку, можно по электронной почте.

Горожанам станет проще делиться своим мнением и участвовать в разработке перечня адресов для обустройства резидентных парковок. Столичный Департамент транспорта создал специальный адрес электронной почты, по которому будут принимать предложения от москвичей.

«Мы регулярно получаем обращения от жителей центральных районов города, которые жалуются на нехватку парковочных мест вблизи их домов. Чтобы наладить обратную связь с горожанами и оперативно решать подобные вопросы, мы организовали электронный ящик: resident@mos.ru. На эту почту можно отправлять предложения по конкретным адресам, где резиденты испытывают затруднения при поиске парковочного места», — рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Жителям сообщат, если по их просьбе организуют парковку для резидентов.

Москвичи, проживающие в зоне платных городских парковок, могут получить резидентное разрешение, которое дает право на бесплатную стоянку в пределах района с 20:00 до 08:00 ежедневно. Резиденты, которые внесли годовую плату в размере трех тысяч рублей, паркуются в своем районе на платных местах круглосуточно. Разрешения выдаются сроком на 12 месяцев по принципу «одна квартира — два разрешения».

В 2016 году в столице появились первые парковки, которые доступны только владельцам разрешений. Сегодня количество таких мест в городе достигло 160. Рядом с ними установлены табличка «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений» и информационный щит.

Благодаря разрешениям жители получили парковочные места, на которых нельзя парковаться не проживающим в этом районе автомобилистам. Горожане могут свободно оставлять машину рядом с домом. Штраф за парковку на таких местах для граждан без разрешений составляет 2500 рублей. В других городах России пока нет стоянок, которые доступны только жителям конкретного района.

«Однако на некоторых улицах, особенно в центре города, горожане испытывают сложности со свободными парковочными местами: сюда ежедневно приезжает большое число автомобилистов из других районов. Именно на таких участках и требуются специальные места. Мы готовы внимательно рассмотреть каждое предложение, поступившее от москвичей, чтобы помочь им сделать проживание в своем районе более удобным», — отметили в пресс-службе ведомства.

Обращения жителей будут анализировать специалисты. Если по конкретному адресу действительно нужна стоянка для резидентов и есть возможность для ее обустройства, Департамент транспорта ее организует.

Подать заявку на получение резидентного разрешения, проверить его готовность или подробно узнать, как оно действует, можно в инструкции. А на сайте «Московского паркинга» указаны все доступные места для резидентов.

Полный список адресов платных стоянок также можно найти на сайте «Московского паркинга» или в мобильном приложении «Парковки Москвы». На вопросы, касающиеся стоянки в зоне платной парковки, ответят специалисты единого контакт-центра «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54.

Как оформить резидентное разрешение на парковку

В столице есть и другие специальные парковочные места. Так, в городе оборудовали более 400 стоянок для такси, припарковавшись на которых водители могут подождать новый заказ или отдохнуть.

Более 90 парковочных мест предназначено только для туристических автобусов. Их обустроили возле достопримечательностей, чтобы улучшить транспортную ситуацию в исторической части города и создать комфортные условия для туристов.

А в прошлом году в столице появились первые парковки для электромобилей. Обычные машины не вправе занимать эти места, при этом владельцы электрокаров могут заряжать там свое авто в любое время.