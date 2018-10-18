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Все станции столичного метро обеспечили 4G связью
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Все станции столичного метро обеспечили 4G связью 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва/24
Оператор Tele2 обеспечил 100-процентное покрытие связью стандарта 4G на всех станциях метро. Инвестиции в проект составили более 800 миллионов рублей.
Уточняется, что высокоскоростной интернет доступен на всех 259 станциях столичной подземки, МЦК и монорельса, включая сопутствующую инфраструктуру: переходы, наземные павильоны, эскалаторы и лестницы.
В Tele2 отметили, что метро — особый инфраструктурный объект, и строительство сети здесь имеет свою специфику. Все работы по проектированию, установке и настройке оборудования проводились только ночью, когда метро закрыто. Многие станции относятся к охраняемым объектам культурного наследия, поэтому строительство сети потребовало дополнительного согласования со стороны департамента культурного наследия города.
Аналитики компании проанализировали активность абонентов в летние месяцы и определили наиболее популярные линии столичного метро. Таким образом с июня по август самыми загруженными стали Таганско-Краснопресненская, Замоскворецкая и Калужско-Рижская линии, где пассажиры тратят больше всего трафика и совершают большое количество звонков.
"Московский метрополитен — основа транспортной системы города. Миллионы наших абонентов ежедневно пользуются метро, и нам важно сделать их поездки еще более комфортными благодаря качественной телефонной связи", — сказал генеральный директор "Tele2 Москва" Игорь Жижикин, добавив, что на всех новых станциях метро с первого дня их запуска уже будет работать сеть оператора.
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