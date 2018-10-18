Все станции столичного метро обеспечили 4G связью

Оператор Tele2 обеспечил 100-процентное покрытие связью стандарта 4G на всех станциях метро. Инвестиции в проект составили более 800 миллионов рублей.

Уточняется, что высокоскоростной интернет доступен на всех 259 станциях столичной подземки, МЦК и монорельса, включая сопутствующую инфраструктуру: переходы, наземные павильоны, эскалаторы и лестницы.

В Tele2 отметили, что метро — особый инфраструктурный объект, и строительство сети здесь имеет свою специфику. Все работы по проектированию, установке и настройке оборудования проводились только ночью, когда метро закрыто. Многие станции относятся к охраняемым объектам культурного наследия, поэтому строительство сети потребовало дополнительного согласования со стороны департамента культурного наследия города.

Аналитики компании проанализировали активность абонентов в летние месяцы и определили наиболее популярные линии столичного метро. Таким образом с июня по август самыми загруженными стали Таганско-Краснопресненская, Замоскворецкая и Калужско-Рижская линии, где пассажиры тратят больше всего трафика и совершают большое количество звонков.