Четырех соболей передали в столичный зоопарк

Четырех баргузинских соболей передали в Московский зоопарк

Московскому зоопарку передали четырех черных баргузинских соболей, увидеть их посетители зоосада смогут через 30 дней. Об этом сообщила журналистам гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

«Этих соболей не было в Московском зоопарке. Сегодня мы получили в подарок одного самца и трех самочек. Каждому из них потребуется отдельный вольер. Через 30 дней карантина наши посетители смогут увидеть их на нашей экспозиции. При этом методика разведения этих зверей в вольерах была разработана 90 лет назад именно в Московском зоопарке кружком под научным руководством Петра Мантейфеля», — заявила она.

С. Акулова отметила, что в Московском зоопарке черного соболя будут разводить, а затем передавать в другие зоопарки страны.