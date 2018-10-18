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Четырех соболей передали в столичный зоопарк
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Четырех баргузинских соболей передали в Московский зоопарк 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московскому зоопарку передали четырех черных баргузинских соболей, увидеть их посетители зоосада смогут через 30 дней. Об этом сообщила журналистам гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
«Этих соболей не было в Московском зоопарке. Сегодня мы получили в подарок одного самца и трех самочек. Каждому из них потребуется отдельный вольер. Через 30 дней карантина наши посетители смогут увидеть их на нашей экспозиции. При этом методика разведения этих зверей в вольерах была разработана 90 лет назад именно в Московском зоопарке кружком под научным руководством Петра Мантейфеля», — заявила она.
С. Акулова отметила, что в Московском зоопарке черного соболя будут разводить, а затем передавать в другие зоопарки страны.
«Мы передаем Московскому зоопарку четырех уникальных зверей. Чтобы одомашнить соболя, потребовалось 50 лет. И все равно его можно содержать только в клетках. Его мех ценится очень высоко, поэтому зверей запрещено вывозить за рубеж. Это наше «мягкое золото», он входит в стратегический запас России», — уточнил генеральный директор племенного звероводческого комплекса «Магистральный» Валерий Жданюк, который передал животных в зоопарк.
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