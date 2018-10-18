Фестиваль «Осенние дары Азербайджана» стартовал в столице

Фестиваль азербайджанских продуктов открылся на Тверской площади в Москве

Фестиваль "Осенние дары Азербайджана", на котором представлена продовольственная и сувенирная продукция страны, стартовал в центре Москвы . Открыл мероприятие руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк , передает корреспондент ТАСС

"Продукцию Азербайджана очень любят, ценят в Москве, и я надеюсь, что изо дня в день ее количество будет увеличиваться. Здесь можно увидеть совершено замечательные чаи Азербайджана, познакомиться с культурой, поучаствовать в мастер-классах", — сказал Немерюк.

Он добавил, что мероприятие в таком формате проводится впервые, и выразил надежду, что фестиваль станет регулярным. Немерюк также отметил, что сам является поклонником азербайджанкой продукции, в особенности чая, гранатового сока и варенья. "Я очень люблю чай азербайджанский и последние пять лет пью только его", — рассказал глава департамента.

Фестиваль "Осенние дары Азербайджана" продлится до 21 октября. По данным пресс-службы департамента, свою продукцию представят порядка 20 торговых предприятий.

Посетители мероприятия смогут приобрести свежие овощи и сезонные фрукты — хурму, виноград, гранаты, а также сухофрукты, орехи, соки, варенье, молочные продукты, специи. Также на площадке работает "Чайный дом", где москвичам и гостям столицы предлагают пробовать национальные сладости и насладиться настоящим восточным чаепитием. Кроме того, гости фестиваля могут познакомиться с блюдами традиционной азербайджанской кухни из ресторанов Москвы.