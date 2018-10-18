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Пансионат для ветеранов оборудуют лифтом
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Пансионат для ветеранов в Москве оборудуют лифтом 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
Пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) сообщила о том, что к корпусу пансионата пристроят лифт.
18 октября, на заседании градостроительно-земельной комиссии города Москвы (ГЗК) было решено оборудовать лифтом пятиэтажный жилой корпус для ветеранов, расположенный на улице Ставропольская.
Здание будет реконструировано для удобства престарелых граждан и инвалидов. В ходе строительных работ будет увеличена жилая площадь пансионата, как сообщает агентство «Москва».
Как сообщалось ранее, парк на Ходынском Поле оборудовали для занятий спортом пожилыми людьми.
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