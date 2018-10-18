Пансионат для ветеранов оборудуют лифтом

Пансионат для ветеранов в Москве оборудуют лифтом

Пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) сообщила о том, что к корпусу пансионата пристроят лифт.

18 октября, на заседании градостроительно-земельной комиссии города Москвы (ГЗК) было решено оборудовать лифтом пятиэтажный жилой корпус для ветеранов, расположенный на улице Ставропольская.

Здание будет реконструировано для удобства престарелых граждан и инвалидов. В ходе строительных работ будет увеличена жилая площадь пансионата, как сообщает агентство «Москва»

Как сообщалось ранее, парк на Ходынском Поле оборудовали для занятий спортом пожилыми людьми.