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В Москве начали собирать дождевую воду
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В Москве начали собирать дождевую воду 

Мослента + ещё 2 1 час назад
Фото: instagram.com/hortus_ru
Первую в России систему сбора дождевой воды запустили в «Аптекарском огороде». Об этом сообщил директор сада Алексей Ретеюм, передает РИА Новости.
«Она собирает до 80 кубических метров воды в течение сезона и устроена просто: желоба, соединенные друг с другом, собирают воду с крыш, которая затем перетекает в подземные резервуары. На их поверхности находятся насосы и перекачивают воду в отдельный дождевой водопровод», — рассказал он.
Директор пояснил, растениям в саду нужна именно дождевая, а не обычная вода, которой их раньше поливали. Также специалисты выяснили, что собранная вода безвредна для растений.
«Мы боялись, что могут быть какие-то нефтяные загрязнения в этой воде. Но получилось, что по результатам анализов содержание нефти у нас менее 0,02 миллиграмма на литр. То есть нефтяные загрязнения практически отсутствуют», — заключил Ретеюм.
В апреле сообщалось, что зеленые насаждения в центре Москвы могут начать поливать дождевой водой. Для ее сбора власти столицы планируют создать специальную систему.
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