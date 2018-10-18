В Москве начали собирать дождевую воду

Первую в России систему сбора дождевой воды запустили в «Аптекарском огороде». Об этом сообщил директор сада Алексей Ретеюм, передает РИА Новости.

«Она собирает до 80 кубических метров воды в течение сезона и устроена просто: желоба, соединенные друг с другом, собирают воду с крыш, которая затем перетекает в подземные резервуары. На их поверхности находятся насосы и перекачивают воду в отдельный дождевой водопровод», — рассказал он.

Директор пояснил, растениям в саду нужна именно дождевая, а не обычная вода, которой их раньше поливали. Также специалисты выяснили, что собранная вода безвредна для растений.

«Мы боялись, что могут быть какие-то нефтяные загрязнения в этой воде. Но получилось, что по результатам анализов содержание нефти у нас менее 0,02 миллиграмма на литр. То есть нефтяные загрязнения практически отсутствуют», — заключил Ретеюм.