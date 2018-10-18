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В Москве продолжились посадки
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В Москве продолжились посадки 

Мослента + ещё 6 2 часа назад
Фото: соцсети
Более 61 тысячи многолетних растений и семь тысяч деревьев высадили в Ландшафтном парке ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе выставки, передает агентство «Москва».
По словам заместителя мэра столицы города Натальи Сергуниной, подобный экопроект впервые реализуется не только в Москве, но и в России. «По стилю, наполнению, зонированию и приемам ландшафтного дизайна комплекс становится в один ряд с известнейшими ландшафтными парками мира. При этом по сравнению со многими подобными иностранными проектами вход в Ландшафтный парк ВДНХ останется бесплатным», — отметила она.
Кроме того, в рамках восстановления Мичуринского сада посадили около одной тысячи плодовых деревьев и кустарников, 700 из них — яблони 13 сортов. На обновленных клумбах в запрудной зоне высажены розы и шаровидная форма туи западной.
Ранее в парке в пойме реки Битца высадили 210 деревьев. Среди них сосна, пихта, лиственница и красный клен. В конце октября-начале ноября в парке высадят еще более 200 деревьев и около одной тысячи кустарников.
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