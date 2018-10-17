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В Москве подорожало жилье повышенной комфортности
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В Москве подорожало жилье повышенной комфортности 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
По итогам третьего квартала 2018-го новое жилье бизнес-класса в Москве подорожало на два процента, до 268 тысяч рублей за квадратный метр, свидетельствуют материалы компании Knight Frank, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
В среднем квартира в указанном сегменте сейчас стоит 20,6 миллиона рублей. Всего в городе строят 98 жилых комплексов бизнес-класса.
«За три прошедших месяца рынок пополнился на 1,3 тысячи лотов: стартовали продажи в трех новых проектах — Bauman House, Big Time и Chkalov, а также в новых очередях уже реализующихся комплексов, — отмечают аналитики. — Общий объем предложения сократился на 10,6 процентных пунктов, что связано с показателем поглощения за квартал».
По данным Knight Frank, спрос на квартиры в новостройках бизнес-класса за третий квартал вырос на 18 процентов. Всего за этот период покупатели приобрели более 3,7 тысячи лотов. Средний бюджет сделки составил 18 миллионов рублей.
«Увеличение спроса связано с ожиданием покупателями возможного роста цен на первичном рынке из-за перехода девелоперов на новую схему работы», — поясняется в предоставленном обзоре.
Новые правила для застройщиков, предусматривающие переход от долевого строительства к проектному финансированию, действуют в России с 1 июля 2018 года.
Ранее, 29 сентября, были названы новостройки Москвы с самыми дешевыми квартирами. В топ попали комплексы «Некрасовка», «Барбарис», «Южное Бунино» и «Кленовые аллеи».
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