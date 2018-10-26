Мэр Москвы Сергей Собянин назначил глав управ пяти районов в Северном административном округе города. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра столицы.
Назначить на должности глав управ районов Москвы с заключением служебных контрактов на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанных должностей, установленный нормативными правовыми актами Москвы», — говорится в документе.
Согласно распоряжению главой управы района Ховрино назначен Виктор Коль, освобожденный от исполнения обязанностей главы управы района Восточное Дегунино. Главой управы района Беговой стал Александр Мизгарь, должность главы управы района Западное Дегунино заняла Оксана Молодецкая. Михаил Панасенко назначен главой управы Головинского района, Александр Панасенко — главой управы Тимирязевского района столицы.