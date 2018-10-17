Москва поддержала фермеров на 71,6 миллиона рублей

Субсидии выданы трем предприятиям

Мосгорстат отчитался о поголовье крупного рогатого скота. Так, по данным ведомства, на конец лета в столичных хозяйствах всех категорий насчитывается 7,8 тысячи голов, из него коров — 3,4, поголовье свиней — 0,3, овец и коз — 19,5, птицы — 16 тысячи голов, соответственно. Местные животноводы стали больше разводить овец, коз и птицу.

Помочь инициативным

Город поддерживает их инициативу о расширении собственных хозяйства. Мэром было принято решение об увеличении с 1 января следующего года размера субсидирования по молочному животноводству. За центнер молока фермеры смогут получить вдвое больше средств от города. Увеличится и ставка на содержание племенных животных. Сергей Собянин подписал соответствующий документ летом, по итогам визита в ООО «Современные агротехнологии».

По итогам кампании этого года «Современным агротехнологиям» выделено из городского бюджета 62,7 миллиона рублей субсидий. Еще два столичных предприятия — ООО «Лестехстрой» и индивидуальный предприниматель — глава фермерского хозяйства Алексей Бурков — получили от Москвы финансовую поддержку на развитие своего дела. Первых субсидировали почти на 8,4 миллиона рублей, фермера из Новой Москвы — на полмиллиона.

Всего из городского бюджета выплачено чуть более 71,6 миллиона рублей в качестве субсидий.

— В столице насчитывается несколько крупных сельхозпредприятий, которые работают уже не первый год, — отметил министр столичного правительства, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. — И мы с гордостью отмечаем, что в городе есть свои товаропроизводители. Они удовлетворяют потребности в разного рода продукции от одногодок шести процентов от общего объема. Всего же Москва ежегодно потребляет чуть более 12 миллионов тонн продуктов питания.

Всего Москва насчитывает восемь направлений, по которым местные фермеры получают денежную поддержку. Эти деньги помогают им обновлять технику, закупать корма, расширять свои хозяйства. Кроме того, город субсидирует ставки по кредитам.

— Это хороший плюс к федеральной поддержке, — добавляет министр.

Форматы поддержки

Город предлагает и другие форматы поддержки. Так, многие московские фермеры становятся участниками ярмарок или столичных фестивалей.

— Например, сыровары с удовольствием выставляют собственную продукцию на городских мероприятиях и ярмарках. Не всегда объема производимой ими продукции хватает для регулярной реализации, — приводит пример Алексей Немерюк.

Еще один плюс для фермеров: в целом стабильные цены на продукты питания. Так, согласно последним данным Мосгорстата, продовольствие за прошедший сентябрь подешевело на 0,4 процента. Эксперты отмечают, что в ближайшие месяцы серьезных колебаний цен на овощи, фрукты, молочную продукцию не предвидится. Торговать ими можно будет уверенно.

На федеральном уровне

В свою очередь Минсельхоз отчитался, что в этом году сбор урожая по стране составит 106 миллионов тонн зерновых. Ежегодно значительная часть урожая поставляется на экспорт. Аграриев ведомство готово поддержать и новыми предложениями;

— Мы предусматриваем субсидии для снижения затрат сельхозпроизводителей для участия в торгах на бирже. Также очень важна перевозка зерна из региона в регион и логистика по итогам биржевых торгов, — сказал экономический советник Управления надзора за финансовыми посредниками и контроля надзорной деятельности территориальных учреждений Банка России Павел Иванов.

Он пояснил, что Центробанк заинтересован в развитии торговли сельхозтоварами через биржу. Это позволяет установить реальные цены в целом на внутреннем рынке и в отдельных регионах, уточнить, например, данные для налогообложения. Также биржа может выступать каналом продажи зерна производителями без посредников.

При этом планируется создание специальных инструментов для реализации сельхозпродукции через биржу на внутреннем рынке, а потом — и для работы на экспорт.

ЦИТАТА

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Россия уже заняла лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы. Сейчас российское сельское хозяйство на подъеме, и государство продолжит оказывать широкую поддержку данной отрасли. Конечно, особое внимание будем уделять повышению качества жизни людей, обустройству сельских территорий, созданию здесь современной социальной инфраструктуры.

Уверен, наши производители могут не только в полном объеме обеспечить внутренний рынок качественными продуктами питания: у нас есть потенциал для того, чтобы Россия стала одним из крупнейших производителей продовольствия в мире. Это масштабная, но, подчеркну, абсолютно реалистичная задача, главное — последовательно двигаться к заданной цели.