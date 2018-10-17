На Москве-реке могут появиться «ихтиандры»

Столичное правительство намерено закупить десять экскурсионных автобусов-амфибий. Для них планируется составить несколько туристических маршрутов

«Ихтиандры» могут передвигаться как по суше, так и по воде. Соответственно и устроены они гибридным образом: верхняя часть выполнена как у обычного автобуса, а нижняя — как у катера, со скошенным дном. Экскурсионные автобусы данного типа не новинка и уже курсируют по таким городам, как Сан-Франциско , Торонто, Амстердам и Гамбург. Есть одна подобная «амфибия» в Будапеште , рассказала гид по венгерской столице Екатерина Маркова

«Стоит порядка 15-20 евро, ходит ежедневно. Что-то можно посмотреть, кому интересно, может, поедет на автобусе, потом на нем же поплавать. Существует он порядка десяти лет, за это время два раза приходилось спасать, останавливался на Дунае».

Нидерландах таких амфибий гораздо больше. У определенной категории туристов они пользуются большой популярностью, говорит директор туристической компании AleGoTour из Амстердама Олег Аклас:

«В первую очередь это для туристов-транзитников. Из аэропорта едет автобус, потом он въезжает в канал. Экскурсию начинается в аэропорту и там же заканчивается. Воды здесь больше чем земли. Это наслаждение и отдых. Такой жанр уникален, город перед вами «пляшет», а вы лежите на диване, все просто замечательно».

У кого именно будут закупать «амфибии» московские власти, не сообщается, но цена автобусов такого типа американской фирмы CAMI (Cool Amphibious Manufactures International), например, начинается от 650 тысяч долларов (около 42 млн рублей по нынешнему курсу). Для сравнения: городской автобус стоит порядка 10-15 млн рублей, в зависимости от размеров.

Согласно проекту бюджета, опубликованному на сайте Мосгордумы , в будущем году предполагается выделить «Мосгортрансу» субсидию на покупку автобусов-амфибий в размере 350 млн рублей, а затем ежегодно платить по 50 млн на их содержание.

В качестве своеобразного аттракциона «ихтиандры» могут стать довольно популярны у туристов. Только вот непонятно, почему это должны оплачивать столичные власти, это же не транспорт, недоумевает директор фонда «Городские проекты» Максим Кац

«У туристов это может пользоваться спросом. Он с такой скоростью заезжает в реку, прикольно, но это совершенно частный туристический бизнес. Это никак уж не транспорт. Конечно, с московских властей это станется, они электробус купили. Они могут, конечно, и дирижабль запустить, но это просто безумие, если это транспорт. В плане туризма это хорошая штука, но катают на нем туристов частные компании. Как ездят двухэтажные автобусы красные по городу».

Один такой автобус Trolleyboat для туристических целей этим летом купила частная компания «Русский остров» из Владивостока. Особенность конструкции приморского «ихтиандра» обеспечивает ему особую плавучесть и позволяет эксплуатировать в морской воде.