Собянин отчитался Путину о транспортных рекордах

Собянин отчитался Путину о столичных транспортных рекордах

"Вообще этот год, конечно, был крайне удачным для Москвы, мы побили несколько рекордов. Многолетняя предварительная работа в конечном итоге заканчивается уже вводом объектов", — сказал Собянин на встрече с Путиным.

Стенограмму этой встречи публикует в понедельник сайт Кремля.

Собянин заявил, что такая активность не имеет прямой связи с прошедшими в сентябре выборами мэра.

"То есть, это не так, что мы чего-то специально под выборы сделали и на этом остановились. Нет. Мы видим, что ежегодно будем продолжать такую же активную стройку для решения самой главной проблемы — транспортной проблемы Москвы", — сказал он.

Он подчеркнул, что по вводу метро побиты рекорды и России, и советского времени.

"Ввели 32 километра линий метро, 15 станций и два депо. Это, по сути, два огромных завода по эксплуатации метровагонов, метропоездов. Причем десять станций еще находятся в высокой степени готовности, они будут введены либо в конце этого года, либо в начале следующего года", — сказал Собянин.

По словам столичного мэра, начинают претворяться в жизнь масштабные проекты, которые удвоят объем московского метро.

"Мы зашли на все участки строительства большой подземной кольцевой линии метро, самой большой кольцевой линии метро в мире. Самая большая сегодня — порядка 57 километров в Пекине, а эта будет около 70 километров. Это большой проект, мы на всех стадиях уже обошли стройку, и первый пусковой комплекс был запущен в этом году", — сказал столичный градоначальник.

Он отметил, что введено рекордное количество автодорог — 127 километров.

"Казалось бы, какой это рекорд — всего каких-то 120 километров. На самом деле, большая часть этих дорог — это сложнейшие инженерные сооружения: мосты, путепроводы, тоннели. Мы идем по застроенной территории. Это огромный вынос коммуникаций. Ввели несколько участков таких значимых проектов, как Северо-Восточная хорда, Северо-Западная хорда, Калужское шоссе, соединение Калужского и Киевского шоссе, то есть серьезные проекты. Уже есть заделы для дальнейшего движения вперед", — сказал он.

Собянин отметил, что продолжает развиваться проект МЦК, к нему присоединяются магистральные направления железных дорог, в нынешнем году присоединены три направления, еще два будут интегрированы до конца года.

Идет совместная с РЖД работа над проектом московских центральных диаметров.