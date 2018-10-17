Московское метро засудит вандалов

Столичный метрополитен будет требовать в суде возмещения ущерба от пассажиров, нарушивших порядок поведения. Об этом сообщил первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, передает РИАМО.

«Мы этих пассажиров будем преследовать, готовим обращения в суд по всем пассажирам, которые причинили ущерб имуществу метро», — сказал он.

По словам Латыпова, порча имущества — это вовлечение огромного количества специалистов, после которого метро несет большие расходы. Кроме того, нарушение порядка угрожает безопасности пассажиров.

«В метрополитене в час пик одновременно в системе находится более миллиона человек, поэтому все должны соблюдать правила», — объяснил Латыпов.

В 2017 году в московском метро предложили запретить использовать новые транспортные средства, такие как моноколеса и гироскутеры.