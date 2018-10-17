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Московское метро засудит вандалов
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Московское метро засудит вандалов 

Мослента + ещё 14 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Столичный метрополитен будет требовать в суде возмещения ущерба от пассажиров, нарушивших порядок поведения. Об этом сообщил первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, передает РИАМО.
«Мы этих пассажиров будем преследовать, готовим обращения в суд по всем пассажирам, которые причинили ущерб имуществу метро», — сказал он.
По словам Латыпова, порча имущества — это вовлечение огромного количества специалистов, после которого метро несет большие расходы. Кроме того, нарушение порядка угрожает безопасности пассажиров.
«В метрополитене в час пик одновременно в системе находится более миллиона человек, поэтому все должны соблюдать правила», — объяснил Латыпов.
В 2017 году в московском метро предложили запретить использовать новые транспортные средства, такие как моноколеса и гироскутеры.
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