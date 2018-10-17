На МЦК возобновили движение «Ласточек»

Движение поездов на МЦК полностью возобновили

Движение поездов на МЦК, курсирующих по часовой стрелке, полностью восстановлено, сообщает Агентство "Москва"

Для приведения межинтервального режима в норму на линию выпустили резервные составы.

Ранее сообщалось, что движение на МЦК приостановлено в направлении часовой стрелки из-за буксировки остановившейся по техническим причинам "Ласточки". При этом против часовой стрелки поезда ходили непрерывно.

Позже появилось сообщение, что возможны задержки в движении поездов. Также железнодорожники пообещали полностью восстановить движение в ближайшие 15 минут.