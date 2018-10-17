Ещё
На МЦК возобновили движение «Ласточек»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Подарок папе: подробности зверского убийства москвичей
Подарок папе: подробности зверского убийства москвичей

Движение поездов на МЦК полностью возобновили 

Москва24 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Движение поездов на МЦК, курсирующих по часовой стрелке, полностью восстановлено, сообщает Агентство "Москва".
Для приведения межинтервального режима в норму на линию выпустили резервные составы.
Ранее сообщалось, что движение на МЦК приостановлено в направлении часовой стрелки из-за буксировки остановившейся по техническим причинам "Ласточки". При этом против часовой стрелки поезда ходили непрерывно.
Позже появилось сообщение, что возможны задержки в движении поездов. Также железнодорожники пообещали полностью восстановить движение в ближайшие 15 минут.
Москва24: последние новости
Задержки в движении на МЦК возможны из-за неисправного поезда В Москве началась реставрация здания-фары на Авиамоторной Отопление в Москве уменьшили в связи с аномально теплой погодой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве произошло жестокое тройное убийство160
«Это не религия»: в Турции хотят судить Варфоломея328
Стало известно о странных смертях «побывавших на Луне»172
Крым установил новый исторический рекорд120
Опубликовано видео с места крушения Су-2751
Видео
00:25
В Москве произошло жестокое тройное убийство
Происшествия
00:28
Пашинян объявил об отставке
Кавказ В мире
00:52
Почему разбился Су-27 на Украине
Армия Войска
00:58
В Москву придут заморозки
Погода Новости Москвы
04:30
На Украине начался новый церковный «раскол»
Украина В мире
00:44
На МЦК произошел сбой
Новости Москвы
00:16
Монеточка попала в больницу
Шоу-бизнес
02:44
«Это не религия»: в Турции хотят судить Варфоломея
В мире Статьи
00:51
Что известно о крушении Су-27 на Украине
Происшествия Статьи
00:28
Домитинговался: Пашинян подал в отставку
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение