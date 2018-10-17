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Началась реставрация здания гаража Госплана
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В Москве началась реставрация здания гаража Госплана 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты приступили к реставрации здания гаража Госплана в районе Лефортово на юго-востоке Москвы. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, здание в стиле авангард, которое предназначалось для стоянки автомобилей Госплана СССР, было построено в 1936 году.
"На протяжении последних трех лет мы добивались от собственников разработки проекта работ и их скорейшего проведения. За это время было выписано штрафов на общую сумму около четырех миллионов рублей. Наконец, осенью этого года реставрация началась. Мосгорнаследие намерено и дальше контролировать ход работ, в том числе скоро будет разработан проект приспособления этого памятника к современному использованию", — цитирует портал слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
По его словам, в сентябре подрядчик пытался начать реставрацию без необходимого разрешения, из-за чего в его отношении ведется расследование по статье 7.14 КоАП ("Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения надзорного органа"). Специалисты отреставрируют фасады, гараж покрасят в белый и желтый цвета.
Гараж Госплана — последнее крупное здание, построенное по чертежам архитектора Константина Мельникова, ставшее символом завершения эпохи авангарда и конструктивизма в советской архитектуре. С 1955 года оно было передано восьмому таксомоторному парку Москвы, а с 1990-х годов помещения гаража сдаются в аренду.
На фасаде одноэтажного строения располагается крупное окно в виде фары или "глаза". В здании также размещалась столовая. У гаража есть еще один корпус: в четырехэтажном здании с колоннами находились администрация и мастерские.
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