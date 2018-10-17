В Москве началась реставрация здания гаража Госплана

Специалисты приступили к реставрации здания гаража Госплана в районе Лефортово на юго-востоке Москвы . Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, здание в стиле авангард, которое предназначалось для стоянки автомобилей Госплана СССР, было построено в 1936 году.

"На протяжении последних трех лет мы добивались от собственников разработки проекта работ и их скорейшего проведения. За это время было выписано штрафов на общую сумму около четырех миллионов рублей. Наконец, осенью этого года реставрация началась. Мосгорнаследие намерено и дальше контролировать ход работ, в том числе скоро будет разработан проект приспособления этого памятника к современному использованию", — цитирует портал слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

По его словам, в сентябре подрядчик пытался начать реставрацию без необходимого разрешения, из-за чего в его отношении ведется расследование по статье 7.14 КоАП ("Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения надзорного органа"). Специалисты отреставрируют фасады, гараж покрасят в белый и желтый цвета.

Гараж Госплана — последнее крупное здание, построенное по чертежам архитектора Константина Мельникова , ставшее символом завершения эпохи авангарда и конструктивизма в советской архитектуре. С 1955 года оно было передано восьмому таксомоторному парку Москвы, а с 1990-х годов помещения гаража сдаются в аренду.

На фасаде одноэтажного строения располагается крупное окно в виде фары или "глаза". В здании также размещалась столовая. У гаража есть еще один корпус: в четырехэтажном здании с колоннами находились администрация и мастерские.