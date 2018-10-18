Четыре крупных фонтана отремонтируют к весне

Четыре крупных фонтана отремонтируют в Москве к весне

Весной в столице завершится комплексная реставрация четырех крупных фонтанов. Специалисты приступили к ремонту фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ, поющему фонтану в Парке Горького и каскаду из 15 водных чаш в парке Победы на Поклонной горе. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Также, как сообщает портал мэра и правительства Москвы , весной в парке имени Святослава Федорова на севере Москвы заработает новый сухой светомузыкальный фонтан площадью около 200 квадратных метров. Главным его отличием станет проектор, который будет транслировать на струи воды изображения под музыку. Высота струй при этом будет меняться в зависимости от скорости и ритма мелодии.

В начале октября на ВДНХ приступили к реставрации фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Специалисты восстановят золотую смальту, которой облицованы фонтаны, а также отремонтируют инженерное оборудование. Комплексная реставрация проводится впервые за 60 лет.

Поскольку "Каменный цветок" и "Дружба народов" являются объектами культурного наследия федерального значения, работы по их восстановлению проведут под контролем Мосгорнаследия.

Летом 2018 года на ВДНХ завершили реставрацию 14 фонтанов на Центральной аллее. Впервые после 30-летнего перерыва заработал "Золотой колос".

Также в конце августа специалисты начали подготовительные работы для реставрации чугунного фонтана на территории Александринского дворца в Нескучном саду.