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В метро запустили 79-й инновационный поезд «Москва»
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В столичном метро запустили 79-й инновационный поезд «Москва» 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Mos.ru
Теперь в московском метро курсируют 79 поездов нового поколения «Москва». С начала 2018 года в подземку поступило 46 инновационных составов. Об этом сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, всего к концу 2018 года в столичном метро будет следовать 102 поезда «Москва». Из них 27 — на Филевской линии. Запуск новых составов позволит полностью обновить парк поездов этой ветки. Замена устаревших поездов рыжей и фиолетовой линий продолжится в 2019 г.
Первую «Москву» запустили на Таганско-Краснопресненской линии в прошлом году. В составах сделали сквозной проход через все вагоны. Поезда удобны для маломобильных пассажиров: в них более широкие дверные проемы, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок.
В вагонах можно заряжать смартфоны и планшеты с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути. Новые составы на 15 процентов вместительнее.
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