В метро запустили 79-й инновационный поезд «Москва»

В столичном метро запустили 79-й инновационный поезд «Москва»

Теперь в московском метро курсируют 79 поездов нового поколения «Москва». С начала 2018 года в подземку поступило 46 инновационных составов. Об этом сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.

По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, всего к концу 2018 года в столичном метро будет следовать 102 поезда «Москва». Из них 27 — на Филевской линии. Запуск новых составов позволит полностью обновить парк поездов этой ветки. Замена устаревших поездов рыжей и фиолетовой линий продолжится в 2019 г.

Первую «Москву» запустили на Таганско-Краснопресненской линии в прошлом году. В составах сделали сквозной проход через все вагоны. Поезда удобны для маломобильных пассажиров: в них более широкие дверные проемы, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок.

В вагонах можно заряжать смартфоны и планшеты с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути. Новые составы на 15 процентов вместительнее.