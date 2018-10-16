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Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета
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Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2019-2021 годы 

ТАСС + ещё 9 4 часа назад
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы проект закона о бюджете города на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы. Документ размещен на сайте столичного парламента.
"О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Вид проекта документа: закон города Москвы. Субъект права законодательной инициативы: мэр Москвы. Состояние проекта: на рассмотрении", — сообщается на сайте.
Планируется, что доходы столицы в 2019 году вырастут на 10,6% по сравнению с 2018 годом — до 2,3 трлн рублей, в 2020 году достигнут 2,4 трлн рублей, а 2021 году — увеличатся до 2,6 трлн рублей. Расходы бюджета в 2019 году составят 2,6 трлн рублей, в 2020 году — 2,7 трлн рублей, в 2021 г. — 2,8 трлн рублей. По данным мэрии, дефицит бюджета города в 2019 году планируется на уровне 276 млрд рублей, в 2020 году — 239,7 млрд рублей, в 2021 году — 179,9 млрд рублей.
Согласно данным на сайте мэра, экономика Москвы с 2016 года растет в среднем на 2% в год.
Власти Москвы обещали сохранить в ближайшие три года социальную направленность бюджета. Расходы социального характера превысят в 2019 году 1,3 трлн рублей. Бюджет обеспечит повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Также в полном объеме будет профинансирован проезд льготных категорий москвичей на всех видах транспорта.
В конце 2017 года столичный парламент утвердил бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Доходы бюджета в 2018 году запланированы на уровне 2,1 трлн рублей, дефицит — почти 223 млрд рублей.
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