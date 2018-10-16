Московский зоопарк приютит летучих мышей

Центр зимней передержки рукокрылых Московского зоопарка начал принимать летучих мышей. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Приют для рукокрылых открыли для того, чтобы выхаживать летучих мышей, которые случайно проснулись во время зимней спячки. На данный момент в нем находятся 15 животных. Специалисты обследуют каждую летучую мышь, которая к ним поступает, проверяют ее состояние здоровья, а также выкармливают животное перед тем, как уложить его в спячку.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, с прошлой осени до весны центр работал в пилотном режиме. «В общей сложности туда поступило около 50 летучих мышей разных видов. Большая часть — это двухцветные кожаны, однако встречались также рыжие вечерницы, ночницы, бурые ушаны и нетопыри», — рассказала она.

В июне Московский зоопарк рассказал о выращивании летучих мышей. По словам специалистов, выкармливать детенышей летучих мышей следует из шприца миксом из мучных червей с добавками, а в клетке всегда должна стоять емкость с водой.