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Расписание электричек изменится в ноябрьские праздники
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Расписание электричек изменится в ноябрьские праздники 

Mos.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: Mos.ru
График движения электричек будет более равномерным, и пассажиры смогут быстро уехать за город или в Москву.
График следования пригородных поездов изменится в ноябрьские праздники. 4 ноября в России празднуют День народного единства, выходные дни в этом году попали на 3, 4 и 5 ноября.
3 и 4 ноября электрички будут курсировать по расписанию субботы, 5 ноября — по расписанию воскресенья.
«В будни поезда следуют чаще в утренние и вечерние часы пик, чтобы пассажиры смогли быстро добраться до места работы или учебы, а потом вернуться домой. В дневные часы электрички ходят реже, поскольку поток людей снижается. А в выходные дни график движения более равномерный: например, нет плановых технологических окон, как в будни. На количество электропоездов влияет прежде всего пассажиропоток на направлении. Расписание формируется таким образом, чтобы каждая поездка была комфортной и удобной», — рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Такое расписание будет удобно людям с разными планами на праздники — например, тем, кто ранним утром отправляется на дачу, или тем, кто хочет погулять в центре Москвы днем.
Уточнить актуальное расписание пригородных поездов можно на сайте перевозчика, в мобильном приложении ЦППК или на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.
С 28 октября электрички начнут ходить по зимнему расписанию. Изменения коснутся графиков движения электропоездов Белорусского, Казанского, Киевского, Павелецкого, Рижского, Савеловского направлений. Расписания на Ярославском, Горьковском и Курском направлениях меняться не будут. На популярных маршрутах Белорусского направления добавят две электрички: № 6509 Москва — Голицыно в 11:19 и № 6705 Москва — Кубинка в 18:43.
С 1 августа проезд в пригородных поездах стал бесплатным для пенсионеров и других льготных категорий граждан. Они получили право бесплатно добираться до конечных остановок маршрутов, которые начинаются от московских вокзалов и проходят по территории столицы, Московской, Тверской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Смоленской и Тульской областей.
С начала года для пассажиров электричек заработало мобильное приложение ЦППК. Кроме расписания поездов, здесь можно уточнить стоимость проезда на определенной электричке и узнать, оборудована ли она кондиционерами или специальными местами для провоза велосипедов. В сервисе можно также добавить самые важные направления в «Избранное» и создавать напоминания на рабочем столе своего устройства. С их помощью посмотреть время прибытия ближайшей электрички по выбранному маршруту можно за несколько секунд.
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