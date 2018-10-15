Новый каршеринг запущен для центра Москвы

Специальный каршеринг с небольшими двухместными ситикарами будет работать только в пределах Садового кольца. Он должен решить проблему с арендой автомобилей в центре столицы.

«С 15 октября мы запускаем проект, который поможет решить проблему дефицита автомобилей каршеринга в центре города. В парк YouDrive Сity вошли 100 машин модели smart fortwo, завершить аренду которых можно только в пределах Садового кольца», — сообщили в пресс-службе компании-оператора.

Как пояснил гендиректор компании Борис Голиков , плотность машин в центре мегаполиса в несколько раз меньше, чем на окраинах, пользователи каршеринга часто отмечают там нехватку свободных автомобилей, поэтому и пришла идея создать специальный парк с ситикарами. Минута езды в двухместном автомобиле будет стоить 10 рублей, ожидания — в 2,5 рубля.

Ранее News.ru писал, что клиент одного из столичных сервисов каршеринга будет оштрафован за использование автомобиля не по назначению. Помимо этого, ему грозит пожизненная «дисквалификация» — мужчина может быть исключён из программы. Причиной столь жёстких санкций стала перевозка металлических труб.