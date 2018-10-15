На что москвичи занимают у МФО

Исследование: москвичи часто занимают у МФО на дорогостоящие покупки

Москвичи чаще, чем жители небольших городов, занимают у микрофинансовых организаций на дорогостоящие покупки, такие как мобильный телефон, украшения, одежда. Доля тех, кто берет займы с этой целью, достигает 60% (в других типах насланных пунктов — 8%), свидетельствуют результаты исследования Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), проведенного совместно с НАФИ.

В моногородах и городах категории С (так называемых депрессивных городах — городах с однородной структурой экономики, оказавшихся в состоянии существенного экономического упадка в результате кризиса в основных отраслях экономики. — Прим. Банки.ру ) займы берут, чтобы вернуть долг или погасить кредит (30% и 18% соответственно), купить еду или предметы первой необходимости (28% и 10%), на лечение (13%), ремонт квартиры или автомобиля (10% и 15%), а также на оплату штрафов и налогов (8% и 15%).

Около половины клиентов МФО в Москве — люди среднего возраста (31—45 лет) и с высшим образованием. Те, кто пользуется услугами «займов до зарплаты» в столице, чаще являются специалистами среднего звена. Их регулярные ежемесячные платежи, такие как оплата ЖКУ, налоговые выплаты не превышают 20% от всех расходов.

В моногородах и городах категории С портрет пользователей микрозаймов несколько иной. Расходы на обязательные платежи составляют до 50% от всех расходов. В этих типах населенных пунктов услугами МФО пользуются люди среднего возраста, а также молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Доля людей с высшим образованием среди клиентов МФО здесь значительно ниже, чем в Москве (25%). Чаще всего в населенных пунктах этих типов за «займами до зарплаты» обращаются люди со средним и средним специальным образованием (70%), а также рабочие.