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Таксистов обяжут сдавать географию и психологию
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В Мосгордуме предложили обязать таксистов проходить курсы психологии и географии Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев предложил обязать таксистов при приеме на работу проходить курсы психологии и географии Москвы, а также обучать их специфике вождения автомобиля в столице. Об этом депутат заявил Агентству городских новостей «Москва».
«Считаю, что обучение психологии и культуре вождения позволит повысить профессионализм водителей такси. Тем более, что есть мировая практика — в некоторых крупных городах мира подобное обучение является обязательным условием при приеме на работу водителей такси. Я считаю, что помимо занятий по психологии и культуре вождения, необходимо добавить курс по специфике вождения в Москве. Кроме того, в рамках обучения желательно предусмотреть обязательное для Москвы условие — знание географии города, его улиц, удаленные от центра районы», — сказал А. Шибаев, отвечая на вопрос о необходимости введения обязательных обручающих курсов для желающих работать водителями такси в Москве.
Кроме того депутат заявил, что считает необходимым разработать единые профессиональные требования к водителям, которые занимаются коммерческими перевозками пассажиров.
«Создание прозрачной и контролируемой системы квалификационных требований, обучения и трудоустройства в этой области позволит допускать к этой работе только соответствующих установленным стандартам водителей. Как вариант реализации этой инициативы — возможно введение дополнительной категории водительского удостоверения или специальной отметки в нем», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в «Гильдии автошкол» России заявили о готовности обучать водителей такси психологии и культуре вождения.
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