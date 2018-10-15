Таксистов обяжут сдавать географию и психологию

В Мосгордуме предложили обязать таксистов проходить курсы психологии и географии Москвы

«Считаю, что обучение психологии и культуре вождения позволит повысить профессионализм водителей такси. Тем более, что есть мировая практика — в некоторых крупных городах мира подобное обучение является обязательным условием при приеме на работу водителей такси. Я считаю, что помимо занятий по психологии и культуре вождения, необходимо добавить курс по специфике вождения в Москве. Кроме того, в рамках обучения желательно предусмотреть обязательное для Москвы условие — знание географии города, его улиц, удаленные от центра районы», — сказал А. Шибаев, отвечая на вопрос о необходимости введения обязательных обручающих курсов для желающих работать водителями такси в Москве.

Кроме того депутат заявил, что считает необходимым разработать единые профессиональные требования к водителям, которые занимаются коммерческими перевозками пассажиров.

«Создание прозрачной и контролируемой системы квалификационных требований, обучения и трудоустройства в этой области позволит допускать к этой работе только соответствующих установленным стандартам водителей. Как вариант реализации этой инициативы — возможно введение дополнительной категории водительского удостоверения или специальной отметки в нем», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в «Гильдии автошкол» России заявили о готовности обучать водителей такси психологии и культуре вождения.