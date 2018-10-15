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В столице пройдет фестиваль «Осенние дары Азербайджана»
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Сладости и народные промыслы. В Москве пройдет фестиваль «Осенние дары Азербайджана» 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Москвичей и гостей столицы приглашают посетить фестиваль "Осенние дары Азербайджана", который пройдет в центре столицы с 17 по 21 октября. Об этом сообщили в оргкомитете "Московских сезонов".
Как рассказали представители оргкомитета, такой фестиваль состоится в Москве впервые. В его подготовке приняли активное участие Фонд Гейдара Алиева, министерство экономики Азербайджана, а также посольство и торговое представительство республики в РФ. В течение пяти дней на Тверской площади гостей фестиваля будут знакомить с историей, культурой, кухней и национальными традициями Азербайджана.
В частности, посетителям предложат приобрести лучшие азербайджанские продукты: свежие овощи и фрукты, орехи, соки, варенье и специи. А в "Чайном доме" всех желающих ждут национальные сладости. Помимо продуктов, на фестивале представят широкий выбор сувениров, национальных украшений, текстильных изделий и посуды.
В рамках культурной программы запланированы выступления Государственного инструментального ансамбля и профессиональных танцоров. В четверг, 18 октября, перед гостями выступит группа Энвера Садыгова "Гайтаги", а 20 и 21 октября можно будет послушать концерты коллектива под руководством Шахрияра Иманова, рассказали в пресс-службе "Московских сезонов".
Кроме того, в павильоне "Мастерская народных промыслов" организуют бесплатные мастер-классы. Там будут обучать гравировке медной посуды, плетению корзин из камыша и ивового прута, изготовлению ковров и росписи традиционных чайных стаканов − армуд.
Не забудут и о юных гостях фестиваля. Им покажут традиционные азербайджанские спектакли в театре сказок и даже пригласят самим принять участие в постановках.
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