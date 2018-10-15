В столице пройдет фестиваль «Осенние дары Азербайджана»

Сладости и народные промыслы. В Москве пройдет фестиваль «Осенние дары Азербайджана»

Москвичей и гостей столицы приглашают посетить фестиваль "Осенние дары Азербайджана", который пройдет в центре столицы с 17 по 21 октября. Об этом сообщили в оргкомитете "Московских сезонов".

Как рассказали представители оргкомитета, такой фестиваль состоится в Москве впервые. В его подготовке приняли активное участие Фонд Гейдара Алиева , министерство экономики Азербайджана , а также посольство и торговое представительство республики в РФ . В течение пяти дней на Тверской площади гостей фестиваля будут знакомить с историей, культурой, кухней и национальными традициями Азербайджана.

В частности, посетителям предложат приобрести лучшие азербайджанские продукты: свежие овощи и фрукты, орехи, соки, варенье и специи. А в "Чайном доме" всех желающих ждут национальные сладости. Помимо продуктов, на фестивале представят широкий выбор сувениров, национальных украшений, текстильных изделий и посуды.

В рамках культурной программы запланированы выступления Государственного инструментального ансамбля и профессиональных танцоров. В четверг, 18 октября, перед гостями выступит группа Энвера Садыгова "Гайтаги", а 20 и 21 октября можно будет послушать концерты коллектива под руководством Шахрияра Иманова, рассказали в пресс-службе "Московских сезонов".

Кроме того, в павильоне "Мастерская народных промыслов" организуют бесплатные мастер-классы. Там будут обучать гравировке медной посуды, плетению корзин из камыша и ивового прута, изготовлению ковров и росписи традиционных чайных стаканов − армуд.

Не забудут и о юных гостях фестиваля. Им покажут традиционные азербайджанские спектакли в театре сказок и даже пригласят самим принять участие в постановках.