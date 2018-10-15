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Москвичи стали чаще пользоваться порталом госуслуг
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Более 196 млн раз воспользовались москвичи госуслугами на mos.ru с начала года 

Агентство «Москва» + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
С начала 2018 г. число пользователей портала госуслуг на mos.ru увеличилось с 6,5 млн до 7,8 млн человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Более 196 млн раз воспользовались жители столицы госуслугами на mos.ru с начала этого года. Число пользователей портала за это время увеличилось с 6,5 млн до более чем 7,8 млн человек», — говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, из доступных на mos.ru примерно 260 сервисов самым популярным стал просмотр электронного дневника — услугой воспользовались около 109 млн раз. При этом ко всем электронным услугам образования обращались 121 млн раз. Второй по популярности сервис — передача показаний счетчиков воды и электричества. За девять месяцев им воспользовались более 31 млн раз. Также популярны на портале сервисы для автовладельцев. В основном автомобилисты просматривали и оплачивали штрафы за нарушение правил дорожного движения (свыше 13 млн обращений с начала года). Четвертой по популярности стала услуга получения и оплаты единого платежного документа (более 10,9 млн обращений).
Кроме того, посетители официального сайта мэра Москвы более 10 млн раз обращались к сервису записи на прием к врачу. Помимо этого в десятку самых популярных услуг вошли получение информации о посещении и питании ребенка в школе (6,2 млн обращений), просмотр результатов экзаменов (более 5,3 млн обращений), запись ребенка в кружки и секции (более 1 млн обращений) и оформление социальных карт учащегося и студента (свыше 319 тыс. обращений). Замыкает топ-лист комплекс услуг по оформлению социальных пособий — ими с начала года воспользовались около 290 тыс. раз.
В столичном департаменте информационных технологий добавили, что с начала текущего года пользователи совершили свыше 4,8 млн платежей через mos.ru. Это не только платежи за коммуналку или погашение автомобильных штрафов, но и оплата пошлин, услуг в сфере образования, пополнение лицевого счета «Москвенка» и карты «Тройка».
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